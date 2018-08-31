Центробанк установил официальный курс доллара на первое сентября

Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 1 сентября.

По данным Банка России, завтра курс доллара составит 68,0447 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты по сравнению с 31 августа снизится на четыре копейки.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,4966 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 18 копеек.

Курс доллара на 14 часов 31 августа в обменниках Москвы начинается от 68,00 рублей (курс покупки) и 68,28 рублей (курс продажи). В обменниках Санкт-Петербурга — 67,90 рублей (курс покупки) и 68,14 рублей (курс продажи).

В отделениях Сбербанка днём 30 августа курс доллара (покупка) составлял 66,49 руб., курс доллара (продажа) — 69,59 руб.

В Банке ВТБ курс доллара: 66,30 руб. (покупка) и 69,35 руб. (продажа). В Альфа-банке курс доллара — 67,60 руб. (покупка) и курс доллара (продажа) — 68,60 рублей.

Справка «СП»

Динамика курса доллара в августе не утешительна для российской валюты. В начале августа доллар стоил, согласно курсу Центробанка, 62,3 рубля, но к середине месяца достиг пика в 68,2 рубля. 24 августа курс доллара установил рекорд августа, достигнув 68,5 рублей. По мнению экспертов, падение рубля к основным мировым валютам происходило на фоне ожидания вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.

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