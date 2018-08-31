Ещё
Центробанк установил официальный курс доллара на первое сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.58
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.19
+0.00 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1078.80
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1666
+0.0228
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Центробанк установил официальный курс доллара на первое сентября 

Свободная пресса + ещё 13 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 1 сентября.
По данным Банка России, завтра курс доллара составит 68,0447 рубля. Таким образом, стоимость американской валюты по сравнению с 31 августа снизится на четыре копейки.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 79,4966 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 18 копеек.
Курс доллара на 14 часов 31 августа в обменниках Москвы начинается от 68,00 рублей (курс покупки) и 68,28 рублей (курс продажи). В обменниках Санкт-Петербурга — 67,90 рублей (курс покупки) и 68,14 рублей (курс продажи).
В отделениях Сбербанка днём 30 августа курс доллара (покупка) составлял 66,49 руб., курс доллара (продажа) — 69,59 руб.
В Банке ВТБ курс доллара: 66,30 руб. (покупка) и 69,35 руб. (продажа). В Альфа-банке курс доллара — 67,60 руб. (покупка) и курс доллара (продажа) — 68,60 рублей.
Справка «СП»
Динамика курса доллара в августе не утешительна для российской валюты. В начале августа доллар стоил, согласно курсу Центробанка, 62,3 рубля, но к середине месяца достиг пика в 68,2 рубля. 24 августа курс доллара установил рекорд августа, достигнув 68,5 рублей. По мнению экспертов, падение рубля к основным мировым валютам происходило на фоне ожидания вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.
Новости экономики: Трамп шантажирует ВТО выходом из организации
Новости курса валют: Курс доллара снижается на утренних торгах в пятницу
Свободная пресса: последние новости
Американские санкции убивают российский рынок жилья В Ростовской области горит жилой дом на площади 1,5 тыс. кв. метров Силуанов рассказал о влиянии правительства на курс рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия побьет очередной экономический рекорд197
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Обманчивое затишье: что ждет рубль274
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение