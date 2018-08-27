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Мировой автомобильный рынок показал в июле прирост на 2%
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Мировой автомобильный рынок показал в июле прирост на 2% 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Аналитики подсчитали, что объем продаж на мировом рынке в июле поднялся до 7,5 млн реализованных авто и это составило прирост на 1,9%.
Всего с начала года на всех торговых площадках мира было продано 96,85 млн автомобилей из сегментов легковушек и LCV.
Наибольшее количество реализованных транспортных средств приходится на Китай, где в седьмом месяце нашли своих владельцев 1,886 млн авто, однако эти показатели меньше на 3,1%, чем в прошлогоднем июле.
Также немалую часть мирового авторынка занимает США, где в июле было реализовано 1,369 млн машин, что также на 3% меньше прошлогодних продаж.
Также стоит отметить продажи на японском авторынке, которые выросли на 6,6% достигнув объема реализации в 272,8 тысяч машин.
При этом западноевропейские авторынки показывают положительную динамику по продажам. В частности в июле в странах Западной Европы было реализовано 1,340 млн авто (+8,8%), а в Восточной Европе эти показатели достигли 359,4 тысячи авто (+5%).
По итогам мониторинга мирового рынка, Россия достигла роста продаж в 10,6%, тогда как турецкий рынок сократился на 11,8%, и эксперты винят в этом девальвацию местной валюты.
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