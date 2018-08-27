«Сейчас исторический минимум инфляции и ставок по ипотеке»

«На рост цен повлияли увеличение стоимости топлива и изменение курса рубля»

Елена Николаевна, чем обусловлен текущий уровень инфляции? Какие явления оказывают повышающее и понижающее влияние?

— Давайте в начале разберемся, что такое инфляция. Инфляция — это устойчивое повышение цен. В качестве показателя ценовой динамики Банк России использует годовой темп роста (индекс) потребительских цен, рассчитываемый Росстатом . Текущий уровень инфляции — это то, насколько за год выросли цены на товары и услуги российской потребительской корзины. В потребительскую корзину входят 500 товаров и услуг. На какие-то цены росли больше, на какие-то меньше, на какие-то не росли, а на какие-то снижались. В июле годовая инфляция в РФ составила 2,5%, в УрФО — 2,1%. Ускорению инфляции способствовала динамика цен на непродовольственные товары (топливо, строительные материалы, легковые автомобили). На продовольственные товары цены росли в меньшей степени, а цены на яйца, сахар, крупы даже снижались.

Если сравнивать регионы УрФО, то Свердловская и Тюменская области более богатые регионы, доходы на душу населения здесь выше. К примеру, в Тюменской области в мае доходы на душу населения составляли 42 тысячи рублей. Для сравнения в России в среднем — это около 30 тысяч, а в Курганской области — 20 тысяч. Где более богатое население, там больше спрос, который может оказывать давление на цены. С другой стороны, Свердловская и Тюменская области — более развитые регионы. В связи с высоким спросом в этих субъектах больше самостоятельных продавцов товаров и услуг, высокая конкуренция, так что цены могут снижаться. В Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО — Югре на цены оказывает влияние транспортно-логистические издержки, а, следовательно, и цены сильнее реагируют на изменение стоимости топлива и транспортных тарифов. Есть регионы, где высокая самообеспеченность сельхозпродукцией, например, Челябинская область, там ниже сезонные колебания цен на продовольствие.

За счет чего отличается уровень инфляции в УрФО и в стране в целом?

— Уровень инфляции по России складывается из уровня инфляции разных регионов. В каждом субъекте уровень инфляции зависит от спроса, предложения и специфических региональных факторов. В УрФО инфляция традиционно ниже общероссийской.

Улучшаются ли инфляционные ожидания населения? Какие основные процессы влияют на их уровень?

— Инфляционные ожидания — один из факторов, которые влияют на инфляцию. Наши инфляционные ожидания формируют наше поведение как потребителей, производителей, продавцов. Если мы ожидаем, что цены в ближайшее время будут сильно расти, то мы будем делать запасы. Соответственно, повышается спрос, и цены растут. Если же мы не ждем роста цен, то потребляем столько, сколько нам необходимо. Продавцы в ожидании роста цен будут закладывать его в цену товара, чтобы заранее покрыть издержки и получить больше прибыли.

Люди ощущают инфляцию выше данных Росстата, где-то на уровне 9-10%. На протяжении всего прошлого года инфляционные ожидания снижались, но они очень сильно реагируют на товары-маркеры, на то, что мы покупаем каждый день. Рост цен на бензин увидели все, и инфляционные ожидания возросли. Когда цены на бензин стабилизировались, стабилизировались и инфляционные ожидания. Все помнят, например, если подорожал проезд в общественном транспорте. Но мало кто помнит, что есть еще масса товаров, которые мы потребляем каждый день, и цены на которые не росли или снижались. Политика Банка России направлена на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Мы объясняем, что такое инфляция, как она формируется, какая она на самом деле.

Что будет оказывать влияние на инфляцию в дальнейшем? Насколько сильно на ней скажется повышение НДС?

— В среднесрочной перспективе на инфляцию будут влиять разные факторы. В прошлом году был хороший урожай, и цены на продовольствие в августе-сентябре сильно упали. В этом году урожай будет меньше, чем в прошлом, и цены на овощи снизятся не так сильно. Повышение НДС на цены повлияет разово. Банк России ожидает, что концу года уровень инфляции составит где-то 3,5%, может быть, приблизится к 4%. В начале следующего года в связи с повышением НДС она может и превысить 4%, но потом вернется на данный уровень.

Когда ожидается следующее изменение ключевой ставки? Чем обусловлен ее текущий уровень?

— Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики, с помощью которого ЦБ влияет на ситуацию в экономике, на спрос и через него — на инфляцию. Когда Центральный Банк принимает решение о ключевой ставке, он делает прогноз, каким будет состояние экономики. То есть решение по ключевой ставке принимается с учетом того, как это повлияет на ситуацию в будущем. Банк России устанавливает ключевую ставку на таком уровне, чтобы и инфляция была низкой, и экономика работала.

«Вклады населения и ипотечные кредиты растут»

Как меняется динамика вкладов населения в различных регионах УрФО? С чем связаны изменения?

— Объемы вкладов населения за год выросли на 8%. Это говорит о том, что население по-прежнему склонно больше сберегать, чем потреблять. На сегодня процентные ставки по вкладам остаются привлекательными, поскольку они выше инфляции. При этом банковские вклады защищены системой страхования, поэтому они наиболее предпочтительны по сравнению с другими инструментами инвестирования. По объему вкладов в УрФО выделяются Свердловская и Тюменская области: тюменцы накопили во вкладах более 780 миллиардов рублей, а жители Свердловской области — около 680 миллиардов.

Как изменяется соотношение рублевых и валютных вкладов и почему?

— Доля вкладов в валюте снижается, сейчас она составляют около 16%. Во-первых, по рублевым вкладам ставка более привлекательна. Во-вторых, население уже привыкло к плавающему курсу и не предъявляет повышенный спрос на валюту.

Как меняется рынок ипотечного кредитования? Кто является типичным ипотечником в различных регионах УрФО? Какие прогнозы есть по ситуации на данном рынке?

— Ипотечных кредитов выдано на 40% больше, чем в прошлом году, хотя задолженность выросла только на 18,9%. Это объясняется тем, что часть кредитов заемщики рефинансируют по более низким ставкам. Всего за первое полугодие этого года населению федерального округа для приобретения жилья выдано 139,6 млрд рублей, а портфель ипотечных кредитов достиг почти 700 млрд рублей.

По оценкам ДОМ.РФ, среднестатистический ипотечный заемщик — это человек в возрасте 30-35 лет, с семьей, который имеет высшее образование и работает специалистом или руководителем среднего звена. Как правило, он берет в кредит порядка двух миллионов рублей, вкладывая 20-30% своих средств. 74% ипотечных заемщиков это семьи с детьми. Почти половина из них — это те, у кого детей двое или больше. Для таких семей улучшение жилищных условий — одно из основных направлений использования материнского капитала.

Мы прогнозируем, что рост объемов ипотечного кредитования продолжится. Те, кто раньше опасался брать ипотеку, будет стараться воспользоваться привлекательными процентными ставками и улучшить свои жилищные условия. Банк России наблюдает за ситуацией в сфере ипотечного кредитования.

«Чтобы получить деньги в банке, нужно быть абсолютно прозрачным»

Как ЦБ оценивает рост кредитования бизнеса (в том числе малого и среднего) в регионах УрФО? Какие меры рассматриваются для дополнительного стимулирования?

— За последний год динамика кредитования бизнеса в регионах Уральского федерального округа была сопоставима с общероссийской и отчасти носила восстановительный характер. На 1 июля 2018 года задолженность юридических лиц в УрФО составила 2,8 трлн руб. Это на 7% больше, чем годом ранее. Наиболее активно росла задолженность корпоративного сектора Тюменской и Свердловской областей. Кредитование малого и среднего бизнеса тоже расширяется. Общая величина задолженности за год выросла на 10,3% почти до 309 млрд руб. Банк России дополнительно стимулирует выдачу кредитов МСП. Так, с 2016 года установлен пониженный коэффициент риска 75% в отношении ссуд, предоставленных субъектам малого предпринимательства в целях расчета банками обязательных нормативов. Также в течение года банки с капиталом меньше миллиарда рублей должны получить базовую лицензию. К ним будут пониженные требования со стороны регулятора. Мы считаем, что такие банки должны быть ориентированы на кредитование малого и среднего бизнеса.

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх недавно говорила «ФедералПресс» о том, что малые предприятия жалуются на низкую оценку залогов и отсутствие других возможностей подтвердить свою надежность.

— Для того чтобы получить деньги в банке, нужно быть для банка абсолютно прозрачным, подтвердить свою платежеспособность. Если банк берет залог, значит, он в компании не уверен. Хочу отметить, что существуют различные программы правительства, фондов по поддержке малого и среднего бизнеса. Работает МСП-Банк , куда бизнесмены также могут обратиться за заемными средствами. Но в любом случае каждый предприниматель должен показать свой проект, подтвердить его эффективность и свою платежеспособность. Просто так никто денег не даст.

С чем связан рост закредитованности населения на Урале, каковы его положительные и отрицательные последствия? Насколько тревожен уровень просроченной задолженности?

— В целом задолженность по кредитам населения в УрФО за год выросла на 16,5%. Сейчас очень активно выдаются ипотечные кредиты, задолженность по ним увеличилась на 18-19%, в то время как по потребительским кредитам — на 14%. Это объясняется, прежде всего, тем, что кредиты стали доступнее. Если год назад средневзвешенная ставка по потребительским кредитам была 14%, то сейчас уже 12%, ставки по ипотеке снизились с 11-13% до 9%. Таким образом, ежемесячная долговая нагрузка на заемщика не выросла.

Просроченная задолженность по потребительским кредитам снизилась с 12% до 9,5%, по ипотеке она вообще очень низкая, где-то 1%. Банки очень взвешенно подходят к оценке заемщиков, кредиты стали обслуживаться лучше.

В чем ЦБ видит функции небольших банков помимо кредитования малого и среднего бизнеса?

— Им важно будет нащупать свою нишу, своего клиента. У таких банков будет преимущество в том, что они смогут предложить клиенту индивидуальных подход, более пристально посмотреть на его бизнес. Их нишей может стать, например, потребительское кредитование, а также кредитование малого и среднего бизнеса.

Фото: ФедералПресс / Кирилл Дедюхин