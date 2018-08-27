В бюджет области к июлю 2018 года поступило больше 46 млрд рублей налогов 

За семь месяцев 2018 года бюджет Оренбургской области пополнился на 46,4 млрд рублей налоговыми доходами. Это стало следствием увеличения налоговых поступлений на добычу полезных ископаемых на 45%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года консолидированный бюджет региона увеличился на 13,3%, муниципальных образований — на 10,5%.
По данным областной налоговой службы, в январе-июле 2018 года в консолидированный бюджет России поступило 201,5 млрд рублей налогов. Это на треть больше, чем в прошлом году. В федеральный бюджет пришло 155 млрд рублей, что на 40,6% больше, чем в прошлом году.
Объемы администрируемых доходов за семь месяцев с начала года составили больше 66%. Со страховых взносов поступило 27,4 млрд рублей.