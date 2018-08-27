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В бюджет области к июлю 2018 года поступило больше 46 млрд рублей налогов
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В бюджет области к июлю 2018 года поступило больше 46 млрд рублей налогов 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
За семь месяцев 2018 года бюджет Оренбургской области пополнился на 46,4 млрд рублей налоговыми доходами. Это стало следствием увеличения налоговых поступлений на добычу полезных ископаемых на 45%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года консолидированный бюджет региона увеличился на 13,3%, муниципальных образований — на 10,5%.
По данным областной налоговой службы, в январе-июле 2018 года в консолидированный бюджет России поступило 201,5 млрд рублей налогов. Это на треть больше, чем в прошлом году. В федеральный бюджет пришло 155 млрд рублей, что на 40,6% больше, чем в прошлом году.
Объемы администрируемых доходов за семь месяцев с начала года составили больше 66%. Со страховых взносов поступило 27,4 млрд рублей.
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