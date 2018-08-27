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В Ханты-Мансийске подвели итоги исполнения городского бюджета за первое полугодие 2018 года
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В Ханты-Мансийске подвели итоги исполнения городского бюджета за первое полугодие 2018 года 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 59 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Доходы бюджета составили около 4 миллиардов рублей или 101,4% от плановых назначений. Из них более одного миллиарда — налог на доходы физических лиц. Это 100% от установленного плана на 1 квартал.
Расходы городского бюджета в отчётном периоде составили почти 4 миллиарда рублей, что на 331 миллион больше чем в прошлом году. Сохраняется социальная направленность бюджета — около 3 миллиардов рублей или 70% бюджетных расходов направлено на финансирование системы дошкольного и среднего образования, развитие культуры, физической культуры в городе Ханты-Мансийске, обеспечение жителей города доступным и комфортным жильем.
На организацию бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, развитие транспортной системы, благоустройство города в первом полугодии направлено более 600 млн рублей. Плановые показатели по финансовому обеспечению реализации 24 муниципальных программ выполнены на 99,5%.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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