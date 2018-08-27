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Цены на бензин в России с 20 по 24 августа практически не изменились
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Цены на бензин в России с 20 по 24 августа практически не изменились 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 20 по 24 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 1 копейку, до 41,49 руб. за л. Средние цены на бензин Аи-95 и дизельное топливо не изменились, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Больше всего Аи-92 подешевел в Северо-Кавказском федеральном округе — на 9 коп., до 42,28 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 46 тыс. 095 руб. за тонну, что на 1 тыс. 517 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 1 тыс. 407 руб., до 46 тыс. 299 руб. за т.
Цены на Аи-95 заметнее всего также опустились в Северо-Кавказском федеральном округе — на 5 коп., до 45,03 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 50 тыс. 113 руб. за т, что на 2 тыс. 226 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 2 тыс. 026 руб., до отметки в 49 тыс. 488 руб. за т.
Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю составила 44,61 руб. за л. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе дизель подешевел на 5 коп., до 43,55 руб. за л.
Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 404 руб. и составила 57 тыс. 374 руб.
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