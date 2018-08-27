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Лучшие МФЦ Приморья получат до 1 миллиона рублей
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Лучшие МФЦ Приморья получат до 1 миллиона рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Конкурс на лучший многофункциональный центр «Мои документы» проходит в Приморье. Победители получат до 1 миллиона рублей, сообщает PRIMPRESS.
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