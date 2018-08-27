Внешний фон с утра носит смешанный характер, торги в РФ пройдут преимущественно в зеленой зоне

Российский фондовый рынок в пятницу к окончанию торгов отскочил и закрылся в плюс вслед за экспортёрами из-за отмены изъятия сверхдоходов у металлургов и производителей удобрений. Индекс МосБиржи вырос на 0,9% — до 2279,7 пунктов, РТС — на 1,9% — до 1064,5 пунктов.

В пятницу АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 168 млрд руб. Показатель EBITDA за 6 мес. 2018 г. увеличился на 22% — до 89,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 19% за I полугодие 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — до 58,3 млрд руб. Чистый долг снизился на 83% — до 6 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA составило 0,04х, что является одним из самых низких значений в отрасли. Сильные финансовые результаты обусловлены ростом средних цен реализации алмазов и девальвацией российского рубля.

24 августа Московская биржа опубликовала финансовые результаты за II кв. 2018 г. по МСФО. Комиссионные доходы выросли на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,9 млрд руб. Процентные доходы снизились на 13,2% к уровню II кв. 2017 г. и составили 4,1 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 9,5% — до 6,6 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 8,2% по сравнению с II кв. 2017 г. — до 4,8 млрд руб.

В пятницу совет директоров Полюса рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2018 г. в размере 131,1 руб. на акцию. По нашим расчётам, текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 18 октября.

Распадская в пятницу опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2018 г. по МСФО. Выручка угольщика выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. — до $516 млн Показатель EBITDA вырос на 29% и составил $303 млн, а чистая прибыль увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $225 млн Высокие результаты компании достигнуты за счёт ослабления российской валюты и роста цен на продукцию вслед за мировыми бенчмарками.

Цены на нефть показали положительную динамику на фоне опасений нехватки топлива на мировом рынке из-за забастовки в Северном море и санкций против Ирана. По итогу пятничных торгов нефть марки Brent выросла на 1,2% — до $75,6 за баррель, WTI — на 1% до $68,5 за баррель. В пятницу вышли данные о количестве буровых установок по данным Baker Hughes. Число нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю снизилось на 4 единицы — до 860 установок.

Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро на фоне роста цен на нефть. Валютная пара USD/RUB упала на 1,6% — до 67,1 руб., EUR/RUB — на 1% до 77,9 руб.

Внешний фон с утра носит смешанный характер, торги пройдут преимущественно в «зелёной зоне». В центре внимания санкции США против России, связанные с делом Скрипалей, которые официально вступят в силу сегодня. Новый пакет санкций коснётся запрета на оказание внешней помощи, продажи оружия и финансирования таких сделок, отказа от кредитования со стороны государственных структур Соединенных Штатов и запрета экспорта товаров и технологий двойного назначения.