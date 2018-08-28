Банкам — хорошо, людям — плохо?

На фоне прогнозов о скором системном банковском кризисе банки наращивают кредитование и снижают ставки по вкладам. Что происходит в банковской системе и почему от этого не очень хорошо клиентам?

В 2017 году Банк России снижал ключевую ставку шесть раз — с 10% до 7,75% годовых. В текущем году регулятор притормозил темпы смягчения процентной политики и на сегодняшний день ограничился лишь двумя снижениями ставки — с 7,75% до 7,25% годовых. В своих пресс-релизах ЦБ отмечал, что текущий уровень ставок, с одной стороны, уже не оказывает сдерживающее влияние на кредиты, а с другой — все еще остается привлекательным для сбережений населения. Динамика развития банковского сектора в текущем году подтверждает слова и логику действий регулятора, однако имеет ряд примечательных особенностей.

Корпоративные портфели восстанавливаются, розничные — замедляются

По итогам января — июля 2018 года совокупный объем кредитов, выданных банковским сектором нефинансовым организациям (то есть компаниям и предприятиям) и физическим лицам, увеличился на 6,6%, что уже почти вдвое превысило темп роста совокупного портфеля за весь 2017 год (3,5%). Отчасти вклад в положительную динамику внесла валютная переоценка, однако динамика рублевых кредитов также подтверждает общую тенденцию ускорения кредитования. Так, портфель рублевых кредитов нефинансовых организаций и физлиц вырос за первые семь месяцев 2018 года на 8,6% против роста за весь 2017 год на 7,1%. Однако ключевым фактором в такой динамике является то, что ускорение темпов кредитования происходит при восстановлении корпоративного сегмента и замедлении рискованного и проинфляционного розничного.

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Так, кредиты, выданные предприятиям и организациям за семь месяцев 2018 года, увеличились в объеме на 4,6% против роста за весь 2017 год лишь на 0,2%. В том числе динамика роста рублевого кредитования российских компаний и предприятий за первые семь месяцев 2018-го почти вдвое превысила динамику роста за весь 2017 год (6,9% и 3,8% соответственно).

В свою очередь, розничные кредитные портфели банков выросли за семь месяцев 2018 года на 11,4% против роста на 12,7% в 2017-м (рост рублевых кредитов составил 11,6% и 13,4% соответственно). Рост по-прежнему остается двузначным. Однако после повышения с 1 сентября 2018 года коэффициента риска по необеспеченным потребительским кредитам можно ожидать постепенного замедления темпов роста кредитования до однозначных отметок. Кроме того, дополнительный вклад в замедление, по оценкам ЦБ, вносят ужесточение требований банков к отбору заемщиков и продолжающееся замещение столь не любимых ЦБ необеспеченных ссуд желанной ипотекой (по данным регулятора, половина прироста розничного кредитования в первом полугодии 2018-го была обеспечена именно ипотечными кредитами).

Инструменты ЦБ vs кредитование

Однако говоря о восстановлении корпоративного кредитования в текущем году, не следует забывать, что слабый рост корпоративных портфелей банков в 2017-м во многом компенсировался банковским кредитованием через покупку облигаций. Так, в 2017 году портфель облигаций российских компаний на балансах банков вырос на 42,5%, или на 600 млрд рублей. Еще на 116 млрд рублей вырос портфель облигаций субъектов РФ и органов местного самоуправления (плюс 42%). Весь абсолютный прирост кредитов компаниям и предприятиям за 2017 год составил лишь 58 млрд рублей.

С началом 2018 года кредитование экономики в форме покупки облигаций нефинансовых организаций и субъектов РФ резко замедлилось, хотя общий темп роста вложений банков в долговые обязательства остался высоким и превосходит темпы роста кредитных портфелей. За первое полугодие текущего года (данные на 1 августа 2018-го по разбивке вложений банков в долговые обязательства на момент написания статьи еще не были доступны) портфели облигаций субъектов РФ выросли лишь на символические 8,8 млрд рублей (плюс 2,2%), а портфели облигаций российских компаний и вовсе оказались в незначительном минусе.

Несмотря на это, общий рост вложений банков в долговые обязательства с начала 2018 года составил 7,5% и в полной мере пришелся на так называемые купонные облигации Банка России (КОБР), используемые регулятором для абсорбирования избытка рублевой ликвидности в банковской системе. Если еще в начале августа 2017 года такие облигации вообще отсутствовали на балансах банков, то к началу 2018-го объем вложений в них составлял 340,3 млрд рублей, а к началу июля 2018 года — уже 1,1 трлн рублей.

Таким образом, если совокупный портфель кредитов банковского сектора компаниям и предприятиям вырос за первое полугодие 2018-го на 1,2 трлн рублей, то одновременно почти такой же объем ликвидности из банковского сектора «забрали» и облигации Банка России.

При этом КОБР являются лишь одним из инструментов абсорбирования ликвидности, дополняя основной инструмент ЦБ — депозитные операции. Совокупный объем средств, размещенных банками на депозитах в ЦБ к 1 августа 2018 года, составлял 2,5 трлн рублей. Еще 1,5 трлн рублей на соответствующую дату приходились на КОБР, и 1,9 трлн рублей находились на корсчетах банков в ЦБ. В результате общий объем ликвидности банков, размещенной в ЦБ, составлял 5,9 трлн рублей, что, для наглядности, эквивалентно 44% кредитного портфеля физических лиц или 19% кредитного портфеля нефинансовых организаций. На начало 2018 года отношение составляло порядка 41% и 15% соответственно, на начало 2017-го — лишь 26% и 9%.

Абсорбирующие операции Банка России выступают инструментом ЦБ по сдерживанию инфляции. Однако темпы инфляции пребывают на исторически низких отметках уже длительное время, а объемы активных операций банков с ЦБ только продолжают расти, создавая фактически конкуренцию кредитованию.

Ликвидности — все больше, ставки по депозитам — все ниже

Одним из основных источников фондирования активных операций банков остаются депозиты физических лиц. В своих последних пресс-релизах к решениям по ключевой ставке ЦБ отмечал, что, несмотря на снижение рублевых процентных ставок, депозиты по-прежнему остаются привлекательными для населения. И действительно, по итогам первых семи месяцев 2018 года вклады населения в рублях, составляющие почти 80% всех средств населения, выросли на 4,3%, что соответствует росту за аналогичный период 2017-го.

Однако фокусируя внимание на депозитах населения как основе ресурсной базы банков (почти треть пассивов на 1 августа 2018 года), не стоит забывать и о других источниках ликвидности и фондирования, существенно набравших вес за последние годы. Так, если объем вкладов физлиц прирос за январь — июль 2018 года на 1,1 трлн рублей (в частности, рублевые вклады прибавили 0,88 трлн рублей), то средства корпоративных клиентов (на счетах и депозитах) увеличились в совокупности на 1,3 трлн рублей (рублевые средства — на 0,9 трлн рублей). Прирост свободных средств компаний и предприятий на банковских счетах и депозитах стал результатом активной поддержки государством отдельных отраслей и предприятий в условиях санкционного давления и экономического спада. Так, согласно данным ЦБ, чистый приток ликвидности в банковскую систему по бюджетному каналу за первое полугодие 2018-го составил порядка 1,1 трлн рублей, обеспечив, таким образом, существенную часть прироста корпоративных клиентских обязательств в пассивах банковского сектора.

Еще одним крупным источником прироста пассивов являются средства, привлеченные у Банка России (плюс 0,9 трлн рублей за январь — июль 2018 года). Здесь необходимо отметить, что в условиях структурного профицита ликвидности банки лишь периодически привлекают небольшие объемы средств у ЦБ по отдельным инструментам рефинансирования. Общий рост объемов кредитования у регулятора с начала 2018 года является прежде всего результатом выделения внушительного объема средств на санацию банков.

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Конкуренции все меньше

В результате если с начала 2018 года средства населения обеспечили прирост пассивов банковского сектора более чем на 1 трлн рублей, то приток бюджетной ликвидности на клиентские счета и ресурсы самого Банка России в совокупности внесли в банковскую систему практически вдвое большую сумму. Бесплатная ликвидность, поступающая к банкам, практически отменяет для крупнейших игроков необходимость ценовой конкуренции за вкладчиков. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на предложения крупнейших банков по депозитным продуктам: уже длительное время кредитные организации, по сути, ограничивают приток средств населения, формируя максимально непривлекательные рублевые ставки и прочие неценовые условия по вкладам. При этом сами банки обладают уникальной возможностью размещать бесплатную ликвидность в безрисковые инструменты ЦБ с доходностью выше 7% годовых, что гораздо привлекательнее, нежели обременять себя рисками кредитования экономики.

Население в подобной ситуации не только лишается возможности хоть как-то приумножить сбережения в условиях «бумажного» снижения инфляции, но и остается с двузначными ставками по большинству кредитных продуктов.