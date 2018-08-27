Ещё
ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.58
78.15
78.45
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
75.58
–0.03 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1075.86
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
По итогам семи месяцев 2018 г. пользователи ВТБ-Онлайн дистанционно открыли более 630 тыс. вкладов и 350 тыс. накопительных счетов на сумму, превышающую 850 млрд рублей. Портфель онлайн-депозитов банка с начала года увеличился на 85% и на 1 августа составил 664 млрд рублей.
ВТБ продолжает развивать продажи в цифровых каналах без посещения точек продаж. По сравнению с серединой 2017 г. количество активных пользователей мобильного и интернет-банка выросло в 1,5 раза, до 5,4 млн человек. На 1 августа их доля составила 47% от числа активных клиентов ВТБ.
Количество операций, совершенных в ВТБ-Онлайн за семь месяцев 2018 г., достигло 100 млн шт., при этом их общий объем превысил 2,7 трлн рублей.
В цифровых каналах клиентам гарантирована максимальная ставка по всем видам депозитов. Открыть вклад в ВТБ-Онлайн можно по ссылке.
Newsroom24: последние новости
Более 10% нижегородцев имеют доходы ниже прожиточного минимума Студенты Нижнего Новгорода тратят на аренду «однушки» больше половины своего дохода Владелец стоянки превратил соседский участок в болото
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен260
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару972
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник486
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение