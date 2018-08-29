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Убыток Абсолют Банка по МСФО за II квартал составил 3,3 млрд рублей
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Убыток Абсолют Банка по МСФО за II квартал составил 3,3 млрд рублей 

Банки.ру + ещё 6 7 минут назад
За первое полугодие банк получил 2,6 млрд рублей прибыли против убытка в 3,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.
Активы банка за первое полугодие снизились на 2,1% до 102,4 млрд рублей.
Чистый процентный доход банка за первое полугодие 2018 года снизился на 58,5% и составил 878 млн рублей против 2,12 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Чистый комиссионный доход банка за отчетный период также снизился до 386,7 млн рублей, что на 14,7% меньше показателя первое полугодие прошлого года.
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