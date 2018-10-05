Ещё
Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.63
78.60
78.98
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
76.25
+0.01 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1083.63
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1686
+0.0342
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек 

Эхо Москвы 51 минуту назад
Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек, до 67,40 руб., рубль слегка укрепился к бивалютной корзине.
Это неполный текст новости
Эхо Москвы: последние новости
25.08.2018 09:00 : В Новосибирске сегодня пройдет митинг обманутых дольщиков 22.08.2018 22:00 : Российский топливный союз предупреждает о возможном скачке цен на бензин 23.08.2018 11:30 : Курс доллара в Москве постепенно приближается к отметке 69 рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен273
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник489
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение