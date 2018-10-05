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Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек
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Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек
Эхо Москвы
51 минуту назад
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Доллар снизился при открытии торгов на бирже на 12 копеек, до 67,40 руб., рубль слегка укрепился к бивалютной корзине.
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23.08.2018 11:30 : Курс доллара в Москве постепенно приближается к отметке 69 рублей
Комментарии
Ещё 2 источника
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