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Курс доллара на открытии торгов превысил 68 рублей
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Курс доллара на открытии торгов превысил 68 рублей 

Rambler News Service 1 час назад
По состоянию на 10:00 по московскому времени курс доллара увеличился на 13 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 68 рублей за доллар. По состоянию на 10:17 курс доллара увеличился на 30 копеек по отношению к цене закрытия торгов — до 68,17 руб. за доллар.
К 10:00 по московскому времени курс евро снизился на 7 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 79,28 руб. за евро. По состоянию на 10:17 по мск курс евро увеличился на 26 коп. по отношению к цене закрытия торгов — до 79,61 руб.
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