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Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 53
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Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 53 

Банки.ру 29 минут назад
Официальный курс доллара, установленный на 29 августа, понизился на 0,52 копейки, составив 67,3911 рубля (67,3963 рубля на 28 августа). Курс евро повысился на 53,31 копейки — до 78,76 рубля (с 78,2269 рубля на 28 августа).
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