Официальный курс доллара потерял менее копейки, евро — вырос на 53

Официальный курс доллара, установленный на 29 августа, понизился на 0,52 копейки, составив 67,3911 рубля (67,3963 рубля на 28 августа). Курс евро повысился на 53,31 копейки — до 78,76 рубля (с 78,2269 рубля на 28 августа).

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