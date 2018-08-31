Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 18

Официальный курс доллара, установленный с 1 сентября, снизился на 3,74 копейки, составив 68,0447 рубля (68,0821 рубля на 31 августа). Курс евро опустился на 17,99 копейки — до 79,4966 рубля (с 79,6765 рубля на 31 августа).

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