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Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 18
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Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 18 

Банки.ру + ещё 7 45 минут назад
Официальный курс доллара, установленный с 1 сентября, снизился на 3,74 копейки, составив 68,0447 рубля (68,0821 рубля на 31 августа). Курс евро опустился на 17,99 копейки — до 79,4966 рубля (с 79,6765 рубля на 31 августа).
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