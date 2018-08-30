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Официальный курс доллара снизился на 6 копеек, евро — повысился на 12
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Официальный курс доллара снизился на 6 копеек, евро — повысился на 12 

Банки.ру + ещё 6 17 минут назад
Официальный курс доллара, установленный на 31 августа, снизился на 6,3 копейки, составив 68,0821 рубля (68,1451 рубля на 30 августа). Курс евро вырос на 11,71 копейки — до 79,6765 рубля (с 79,5594 рубля на 30 августа).
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