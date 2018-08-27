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Продажи жилья в Канаде растут благодаря национальному спросу
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Продажи жилья в Канаде растут благодаря национальному спросу 

Prian.ru 15 минут назад
Фото: Prian.ru
Без учета сезонных колебаний активность снизилась на 1,3% в годовом исчислении, что отражает сокращение объема продаж в крупных городских центрах Британской Колумбии и компенсируется повышением показателей в GTA, сообщает REMI Network.com.
По словам главного экономиста CREA Грегори Клампа, улучшение национальной активности в области продаж жилья в последние месяцы скрывает значительные региональные различия. Между тем, рост процентных ставок и стресс-тест в этом году для ипотечных заявителей, вероятно, окажутся трудными препятствиями для многих потенциальных покупателей.
В период с июня по июль 2108 года число выставленных на продажу жилых объектов сократилось на 1,2%, оставаясь ниже месячного уровня, зафиксированного в течение большей части последних восьми лет. Новые предложения упали более чем в половине всех городов во главе с Калгари, Эдмонтоном и большим Ванкувером. Меньшее количество объявлений на этих рынках сбалансировало увеличение предложения в GTA.
По данным MLS, цены на жильё поднялись на 2,1% за год в июле 2018 года, что стало первым ускорением ежегодного роста с апреля 2017 года. Наибольший прирост наблюдался в многоквартирных домах, где объекты подорожали в среднем на 10,1%. Далее идут таунхаусы (4,7%). Цены на одно— и двухэтажные дома для одной семьи снизились за год на 0,7% и 1,5% соответственно, однако это сокращение было меньшим, чем в последние месяцы.
Недвижимость подорожала на восьми из 15 рынков жилья, отслеживаемых MLS HPI, на двух цены не изменились, на оставшихся пяти — снизились. Заметный рост — в районе большого Ванкувера (+6,7%), в долине Фрейзер (+13,8%), Виктории (+8,2%) и в других районах острова Ванкувер (+13,7%). В «Большой Золотой Подкове» цены на жильё остаются повышенными по сравнению с уровнем годичной давности в Гвельфе (+4,1%). Недвижимость заметно подорожала за год в Оттаве (7,2%), Монреале (5,7%), Монконте (5%).
Средняя стоимость жилья, проданного в июле 2018 года, была чуть ниже $481 500, увеличившись на 1% в годовом исчислении, что стало первым за год движением вверх с января. Если исключить Большой Ванкувер и Торонто, средняя национальная цена в июле 2018 года составляла чуть менее $383 000.
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