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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно
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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 28 минут назад
Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,03% и составил 2313,68 пункта.
Индекс РТС понизился на 0,36%, до 1080,23 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 18,03 коп., до 78,22 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 коп., составив 72,27 руб.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до $76,48 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до $68,84 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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