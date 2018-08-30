Ещё
Фондовый рынок России открылся ростом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.35
–0.08 Золото
1204.59
+0.15 РТС
1090.03
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1714
+0.0337
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Фондовый рынок России открылся ростом 

Газета.Ru 39 минут назад
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2358,76 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1093,61 пункта.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22%, до $77,63 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до $69,69 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 79,94 коп., до 79,55 руб., курс доллара увеличился на 75,4 коп., до 68,14 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 77,44 коп., составив 73,28 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Газета.Ru: последние новости
"Ъ": жильцов служебных домов могут обязать платить за капремонт Рубль растет на открытии торгов Минфин анонсировал проведение аукциона по размещению одного выпуска ОФЗ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом34
Названы самые влиятельные россияне339
В России начнут новую «стройку века»53
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию317
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ19
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение