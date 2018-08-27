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Прогноз результатов «Лукойла» за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 21% г/г
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Прогноз результатов «Лукойла» за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 21% г/г 

Прайм 57 минут назад
ЛУКОЙЛ в эту среду должен опубликовать финансовые результаты за 2К18 и провести телеконференцию на следующий день в 16:00 по московскому времени.
Как мы уже отмечали ранее и наблюдали в показателях Роснефти и Газпром нефти за 2К, макроэкономическая конъюнктура во 2К18 была очень благоприятной для нефтяных компаний, что обеспечило базу для сильных финансовых результатов: цены Brent взлетели до $74.6/барр., +11% кв/кв, тогда как рубль подешевел в среднем до 62 руб. /$ во 2К18 против 56.9 руб. /$ в 1К18.
Также наблюдался положительный лаг экспортной пошлины (+$13/т), который привел к росту нетбэк-цен.
Кроме того, ОПЕК+ смягчила свои ограничения по добыче в июне, что побудило российские нефтяные компании увеличить добычу нефти, как мы уже видели по показателям Роснефти и Газпром нефти, и ЛУКОЙЛ не является исключением.
Мы ожидаем, что выручка компании составит 2 002.6 млрд руб. (+23% кв/кв, +47% г/г), за счет, помимо благоприятных макроэкономических условий, увеличения добычи нефти на 1% кв/кв (включая аффилированные компании), из которых +1.2% кв/кв приходится на Россию (с аффилированными компаниями). Увеличение объемов переработки нефти на 3.9% кв/кв является еще одним драйвером выручки, в частности, за счет роста рентабельности в России, как мы уже заметили по результатам Роснефти и Газпром нефти ранее.
Мы прогнозируем EBITDA в размере 301.1 млрд руб. (+37% кв/кв, +68% г/г) на фоне роста выручки и лага экспортной пошлины, а чистая прибыль достигнет 167.4 млрд руб. (+53% кв/кв, +21% г/г), согласно нашим прогнозам.
В целом мы ожидаем более сильных цифр по сравнению с прошлым годом и предыдущим кварталом. На телеконференции мы будем ждать обновленной информации по планам добычи и капзатрат на 2018, учитывая смягчение ограничений по добыче ОПЕК+, а также некоторые комментарии по планам переработки в России в контексте недавно одобренного большого налогового маневра, который нацелен на отмену экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты к 2024.
Планы по выплате дивидендов — еще один важный вопрос в свете текущей благоприятной комбинации высоких цен на нефть и слабого рубля.
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