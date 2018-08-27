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Среднедушевые доходы нижегородцев составили 30 895 рублей
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Среднедушевые доходы нижегородцев составили 30 895 рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Среднедушевые денежные доходы нижегородцев в январе-июле текущего года составили 30 895 рубля. Об этом сообщает Нижегородстат.
Согласно статистическим данным, это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассчитанный для сопоставимости данных без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, в соответствии с Федеральным законом. С учетом указанной выплаты среднедушевые денежные доходы населения в январе-июле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли на 3,6%.
Реальные денежные доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, в январе-июле 2018 года выросли на 0,7% без учета единовременной выплаты.
Реальные располагаемые денежные доходы (за минусом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 0,1% без учета выплаты.
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