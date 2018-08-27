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Рубль начал неделю с падения
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Рубль начал неделю с падения 

Карельские вести 1 час назад
Утром 27 августа рубль в очередной раз начал падать. В частности, курс доллара вырос до 67,39 рублей, а евро — до 78,16 рублей. В свою очередь индекс ММВБ вырос на 0,35% (2287,7 пункта), а РТС — на 0,8% (1072,47 пункта).
Источник
Карельские вести: последние новости
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