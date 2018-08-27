«Дочка» Сбербанка владеет 10% подземного ТЦ на «Охотном Ряду»

МОСКВА, 27 августа — РИА Недвижимость. Дочерняя структура Сбербанка — ООО «Сбербанк Инвестиции» — является совладельцем подземного торгового комплекса «Охотный Ряд» на Манежной площади неподалеку от Кремля, выяснила газета РБК.

"С начала 2018 года ей напрямую принадлежит 9,9% ООО «Манежная площадь», владеющего комплексом, следует из данных ЕГРЮЛ. Прежде «Охотный Ряд» полностью принадлежал известному бизнесмену-рантье Александру Занадворову ", — говорится в статье.

Информацию о сделке подтвердил источник газеты, близкий к бизнесмену. Он утверждает, что сделка была «рыночная», несмотря на то что один из самых посещаемых торговых центров столицы уже долгие годы находится в залоге у Сбербанка, как и доля Занадворова в «Манежной площади».

По оценке CBRE, стоимость этого торгового комплекса может составлять 55-75 миллиардов рублей, Colliers International оценивает его в 24-30 миллиардов. Таким образом, доля структуры Сбербанка могла стоить от 2,4 миллиарда до 7,4 миллиарда рублей, добавляет издание.

Александр Занадворов — один из крупнейших рантье в России. Согласно рейтингу журнала Forbes «Короли российской недвижимости-2018», в 2017-м бизнесмен мог заработать на сдаче в аренду принадлежащей ему коммерческой недвижимости 80 миллионов долларов. В России ему принадлежит около 1 миллиона квадратных метров торговой и офисной недвижимости, пишет газета со ссылкой на свои источники.

Комплекс «Охотный Ряд» был построен под Манежной площадью в 1997 году. Его общая площадь — 62,7 тысячи квадратных метров, арендная — 29,4 тысячи квадратных метров. Арендные ставки в комплексе не раскрываются, но брокеры в двух консалтинговых компаниях говорят, что ставки составляют не менее 1 тысячи долларов за 1 квадратный метр в год, другие консультанты назвали изданию ставку в 180-240 тысяч рублей за квадратный метр в год. Согласно данным СПАРК, выручка ООО «Манежная площадь» в 2017 году составила 3,5 миллиарда рублей (120 тысяч рублей на «арендопригодный метр»), чистая прибыль — 818 миллионов рублей, пишет газета.

"Охотный Ряд" входит в пятерку самых посещаемых торговых центров Москвы, расположенных внутри МКАД, в среднем трафик покупателей торгового центра может составлять 80-100 тысяч посетителей в день.