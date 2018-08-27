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«ДОМ.РФ» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 14,5%
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«ДОМ.РФ» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 14,5% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль госкомпании «ДОМ.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,7 млрд рублей, говорится в сообщении организации.
Чистые процентные доходы составили 10,1 млрд рублей (+9,1%). Рентабельность собственных средств достигла 11% против 9,5% годом ранее.
"Наши финансовые результаты в 2018 году находятся под определенным давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка «Российский капитал», консолидированного в конце прошлого года, и реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств", — приводятся в сообщении слова генерального директора «ДОМ.РФ» Александра Плутника.
АО «ДОМ.РФ» (до марта 2018 года — АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал компании были внесены 100% акций банка «Российский капитал», на базе которого планируется создать ипотечно-строительный банк.
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