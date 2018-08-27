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«Роснано» в первом полугодии получило прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее
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«Роснано» в первом полугодии получило прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Чистая прибыль «Роснано» по МСФО в первом полугодии 2018 года составила 2,2 млрд руб. против убытка 4,4 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, сообщает компания.
«Положительный финансовый результат получен, в первую очередь, благодаря росту справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 6,6 млрд руб., обусловленному как органическим ростом, так и положительным влиянием ряда макроэкономических факторов», — отмечается в сообщении.
Поступления «Роснано» от инвестиционного портфеля в первом полугодии 2018 года выросли в 1.8 раза в годовом выражении — до 4,3 млрд руб.
Компания отмечает, что существенное влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга, не характерный для фондов прямых и венчурных инвестиций.
«В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1,5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года, в том числе благодаря снижению долговой нагрузки на 4,9 млрд руб.», — указывается в сообщении.
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