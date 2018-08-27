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Роснано получила чистую прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее
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Роснано получила чистую прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Роснано получила в первой половине 2018 года 2,2 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам (МСФО) против убытка в 4,4 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, сообщила компания.
"Положительный финансовый результат получен в первую очередь благодаря росту справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 6,6 млрд рублей, обусловленному как органическими ростом, так и положительным влиянием ряда макроэкономических факторов. Наибольший прирост справедливой стоимости продемонстрировали проекты исторического портфеля ООО «Хевел», Ocsial S. A., Quantenna Communications, а также Фонд развития ветроэнергетики", — говорится в сообщении.
В первом полугодии компания нарастила поступления от инвестпортфеля в 1,8 раза — до 4,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
До конца года Роснано сконцентрируется на максимизации поступлений от выхода из проектов исторического портфеля, а также на привлечении инвестиций в новые фонды, сообщила компания.
"Существенное влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга, не характерный для фондов прямых и венчурных инвестиций. В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1,5 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2017 года", — отмечают в Роснано.
О Роснано
АО «Роснано» создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Роснано инвестирует напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты
Правление ООО «Управляющая компания „Роснано“ возглавляет Анатолий Чубайс.
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