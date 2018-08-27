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«Роснано» в первом полугодии 2018 года получила прибыль против убытка годом ранее
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«Роснано» в первом полугодии 2018 года получила прибыль против убытка годом ранее 

Вести Экономика 6 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». За первые 6 месяцев текущего года компания получила 2,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.
Фото: Роснано
Чистая прибыль «Роснано» по МСФО за 6 месяцев составила 2 млрд руб. против убытка в 4,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
В сообщении компании отмечается, что положительный финансовый результат был обеспечен в первую очередь ростом справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 6,6 млрд руб. Это было обусловлено как органическим ростом, так и положительным влиянием ряда макроэкономических факторов.
“Наибольший прирост справедливой стоимости продемонстрировали проекты исторического портфеля ООО «Хевел», Ocsial S. A., Quantenna Communications, а также Фонд развития ветроэнергетики", — уточнили в «Роснано».
За январь-июнь 2018 г. поступления от инвестиционного портфеля выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. в 1,8 раза до 4,3 млрд руб.
За полгода активы «Роснано» выросли до 170 млрд руб. Обязательства компании на отчетную дату составили 74,9 млрд руб.
Как сообщает «Роснано», до конца года акцент будет сделан на максимизацию поступлений от выхода из проектов исторического портфеля, а также на привлечении инвестиций в новые фонды.
"Существенное влияние на финансовый результат продолжает оказывать высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга, не характерный для фондов прямых и венчурных инвестиций. В отчетном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1,5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года", — отмечают в «Роснано».
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