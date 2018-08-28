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Благоустройством площадки у музея «Арсенал» в Воронеже займётся тамбовская фирма
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Благоустройством площадки у музея «Арсенал» в Воронеже займётся тамбовская фирма 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ООО «Спецтехнологии» стало единственным участником аукциона. Благоустройством прилегающей к музею «Арсенал» территории займётся тамбовская фирма ООО «Спецтехнологии». Компания оказалась единственным участником торгов, объявленных мэрией в конце июля. Итоги подвели 21 августа. За работы компания получит 19,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет замостить тротуары, разбить газоны, установить малые архитектурные формы и ограждение, обустроить систему освещения и поливочный водопровод, а также отведение поверхностных стоков. Работы завершат в декабре 2018 года. По сведениям издания «Время-Воронежа», фирм с подобным названием в России множество, но в данном случае речь именно о тамбовской. Согласно данным сайта СБИС, её гендиректором является Сергей Пахомов, владельцем — Виктор Сурков. Основной вид деятельности компании — производство электромонтажных работ. При этом она занимается строительно-монтажными и санитарно-техническими работами, оптовой торговлей непродовольственными товарами, производством красок и лаков, ремонтом машин и оборудования, торговлей химическими продуктами и промышленными химикатами. В конце июля было объявлено ещё два аукциона по ремонту фасада и кровли музея «Арсенал». Ремонт крыши за 2,4 млн рублей выполнит воронежское ООО «Степс», специализирующееся на ремонте фасадов и внутренних помещений объектов, имеющих статус историко-культурного наследия. Компания известна реставраций известных воронежских достопримечательностей — Каменного моста, здания музея имени Крамского и других. А вот итоги торгов на ре реставрацию фасада «Арсенала» пока не подвели. Комиссия рассматривает две заявки. Справка Выбор территорий для благоустройства в 2018 году сделали горожане. Итоги голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое провели в два этапа, подвели в конце марта. Из девяти предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрала территория по улице Димитрова (51%). Второе место занял «Орлёнок» (37%) третье — площадка у музея «Арсенал» (12%). За пять лет, с 2018 по 2022 год, в Воронеже на благоустройство дворов и общественных пространств, а также реконструкцию объектов водоснабжения потратят 1,47 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составит 249,4 млн В 2017 году городские власти уже получили первый опыт реализации программы создания комфортной городской среды — в Воронеже отремонтировали 12 дворов за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 2018 году в городе впервые в рамках этой программы обустроят общественное пространство. Всего в областном центре 277 общественных территорий общей площадью 744 га. Благоустройство требуется 216-ти из них. Дарья Крымова
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