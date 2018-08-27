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На благоустройство главного проспекта Воронежа потратят 70 млн рублей
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На благоустройство главного проспекта Воронежа потратят 70 млн рублей 

Вести Воронеж 48 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Работы планируется провести в 2019 году. В Воронеже в 2019 году благоустроят проспект Революции. Об этом на планёрке в администрации города в понедельник, 27 августа, рассказал первый вице-мэр Сергей Петрин. По словам и.о. руководителя управы Центрального района Инны Шеиной, проект благоустройства разрабатывается, а стоимость работ, по предварительной оценке, составит более 70 млн рублей. При этом в 2018 году на благоустройство 36 объектов — аллей, бульваров и видовых мест — потратят 68,5 млн рублей. Алина Скобцева
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