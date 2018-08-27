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Частные клиенты доверили РСХБ свыше 950 млрд рублей
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Частные клиенты доверили РСХБ свыше 950 млрд рублей 

АиФ — Алтай 37 минут назад
С начала года портфель привлеченных средств физических лиц Россельхозбанка увеличился на 12% и превысил 950 млрд рублей. Из них 865 млрд рублей приходится на вклады.
Гибкие условия депозитов позволяют клиентам Банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.
Наиболее популярными вкладами Банка являются «Доходный» с максимальной процентной ставкой 7,80% годовых в рублях РФ и 3,40% годовых в долларах США, минимальным размером первоначального взноса 3000 рублей/50 долларов США и возможностью выбора способа выплаты процентов, а также «Пенсионный Плюс» с максимальной процентной ставкой 6,40% годовых в рублях РФ, с расходными операциями до суммы неснижаемого остатка всего 500 рублей и капитализацией начисленных процентов. В рамках данных продуктов объем привлеченных средств превысил 60% розничного депозитного портфеля.
Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц по состоянию на 23.08.2018 составляет в рублях РФ 7,85% годовых, в долларах США 3,70% годовых, в евро 0,80% годовых.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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