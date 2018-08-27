Ещё
Глава Минстроя ожидает ставку по ипотеке на уровне 9,1% к концу года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.41
$
67.64
78.26
78.54
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.50
74.30
Индексы и котировки Brent
75.61
–0.17 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1610
+0.0199
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Глава Минстроя ожидает ставку по ипотеке на уровне 9,1% к концу года 

РИА Недвижимость 30 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут опуститься на уровень 9,1% к концу 2018 года, заявил в интервью НТВ министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
"На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%", — сказал он.
По предположениям главы Минстроя, к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит порядка 16 триллионов рублей. «Это будет 11% внутреннего валового продукта страны», — отметил он.
РИА Недвижимость: последние новости
Акция обманутых дольщиков пройдет 25 августа в нескольких городах России Четыре дома для обманутых дольщиков построены в Ярославской области Российские молодые семьи смогут вложить соцвыплаты в долевое строительство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник484
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение