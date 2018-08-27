Глава Минстроя ожидает ставку по ипотеке на уровне 9,1% к концу года

МОСКВА, 27 авг — РИА Недвижимость. Ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут опуститься на уровень 9,1% к концу 2018 года, заявил в интервью НТВ министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев "На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%", — сказал он. По предположениям главы Минстроя , к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит порядка 16 триллионов рублей. «Это будет 11% внутреннего валового продукта страны», — отметил он.