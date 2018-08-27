Минстрой заявил о продолжении снижения стоимости ипотеки

Ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут снизиться до 9,1% к концу 2018 г., заявил телеканалу НТВ министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев

По слоам министра, на данный момент ипотечная ствка в стране в среднем равна 9,6-9,65%.

Между тем банки, негативно реагируя на новый пакет санкции США в отношени России, начали повышать ставки по ипотечным кредитам. Так, Райффайзен банк повысил ставки по действующим ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также по рефинансированию до единого уровня — 10,25% годовых. Ранее процентный диапазон в банке составлял 9,25-9,5% годовых.

Однако, согаласно прогнозам Минстроя , санкции США не окажут негативного воздействия на ипотечный рынок в ближайшие годы. По словам Якушева, к 2024 г. ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн руб.

Количество семей в России, которые смогут воспользоваться ипотекой, по прогнозам Минстроя должно вырасти до 50%.

По данным ЦБ по Центральному федеральному округу, средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в Москве в июне 2018 г. составила 9,7%, а в Московской области — 9,5% (в январе 2018 г. в Москве — 9,9%, в Московской области — 9,8%).