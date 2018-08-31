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Новый страховой продукт защищает капитал от падений финансового рынка
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Новый страховой продукт защищает капитал от падений финансового рынка 

АиФ + ещё 9 1 час назад
Фото: АиФ
Компания ВТБ Страхование жизни за три месяца заключила с клиентами 2 тысячи договоров по продукту «Барьерный рост», что составляет 40% от общих продаж полисов ИСЖ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за этот период. Объем сборов по новому продукту превысил 6 млрд рублей, что составляет 63% от сборов по ИСЖ за весь период.
Продукт «Барьерный рост» компания запустила в продажу в мае этого года. Основной особенностью программы является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно полис обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.
Договор по программе можно заключить в рублях или в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно, согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой.
«Рынок ИСЖ движется в сторону инструментов с фиксированным доходом или с доходом, где есть условный купон, привязанный к конкретной стратегии, — комментирует генеральный директор страховой компании банка Максим Пушкарёв. — Такие продукты достаточно простые, понятные и прозрачные для клиента, они позволяют получить потенциально более высокий доход, чем по депозиту, при этом клиент не рискует вложенными в программу средствами».
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