Новый страховой продукт защищает капитал от падений финансового рынка

Компания ВТБ Страхование жизни за три месяца заключила с клиентами 2 тысячи договоров по продукту «Барьерный рост», что составляет 40% от общих продаж полисов ИСЖ инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за этот период. Объем сборов по новому продукту превысил 6 млрд рублей, что составляет 63% от сборов по ИСЖ за весь период.

Продукт «Барьерный рост» компания запустила в продажу в мае этого года. Основной особенностью программы является фиксированная ставка потенциальной доходности (условный купон). Одновременно полис обеспечивает полную защиту капитала от падений финансового рынка, а также предусматривает страховые выплаты в критических ситуациях.

Договор по программе можно заключить в рублях или в долларах США на срок 5 лет. Доходность начисляется ежегодно, согласно механизму начисления купонного дохода, предусмотренного программой.