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Денежный рынок: налоговые выплаты подтолкнули вверх ставку однодневного валютного свопа
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Денежный рынок: налоговые выплаты подтолкнули вверх ставку однодневного валютного свопа 

Прайм 1 час назад
С началом очередного периода налоговых выплат ставка однодневного валютного свопа вернулась в коридор процентных ставок Банка России. С самого утра она начала расти, достигнув к закрытию 8,21%. Средневзвешенная ставка составила 6,48%, на 65 бп превысив пятничное значение. По состоянию на утро понедельника остатки средств на корсчетах банков опустились ниже 2,0 трлн руб., поскольку в пятницу через бюджетный канал из банковской системы было абсорбировано 362 млрд руб. Мы полагаем, что это подстегнуло спрос банков на рублевую ликвидность в сегменте однодневного свопа.
В то же время ставки репо на межбанке (под залог ОФЗ) двигались разнонаправленно, однако медианное значение не изменилось (6,75%).
Спрос на операции с Федеральным казначейством остался низким — банки привлекли всего 12 млрд руб. в рамках аукциона недельного репо, тогда как на аукционе однодневного репо не было подано ни одной заявки. В остальных ставках заметных движений в понедельник не было. Ставки процентных свопов закрылись на уровнях пятницы. Ставки NDF и кросс-валютных свопов тоже почти не изменились — лишь дальний конец кривой сместился вверх на 2–3 бп. Самое значительное изменение показала месячная ставка NDF, которая вчера поднялась до 5,91% (+10 бп) вслед за однодневной.
Сегодня компании уплачивают налог на прибыль, в связи с чем давление на однодневные ставки, как мы полагаем, сохранится. Однако оно, на наш взгляд, не будет продолжительным, поскольку банки смогут скорректировать свои потребности в ликвидности через аукцион недельных депозитов ЦБ, который состоится сегодня.
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