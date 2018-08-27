Москва сдаёт в арену объекты для уличной торговли в Басманном районе

Новости проекта Правительства Москвы — «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Сегодня департамент по конкурентной политике выставил на аукционы два нежилых объекта под стрит-ритейл с высокими потолками и витринными окнами.

На продажу выставлен лот площадью почти 700 квадратных метров по улице Тимирязевская, 25. Объект находится на первой линии, в 10 минутах от метро. Начальная цена лота — 44 миллиона рублей.

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В аренду на пять лет сдается лот площадью 62 квадратных метра, расположенный в Басманном районе на Спартаковской площади. Объект имеет хорошее техническое состояние. Стартовая цена аренды составляет 1 миллион рублей.

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Подробная информация о всех выставленных на торги лотах размещена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».