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Москва сдаёт в арену объекты для уличной торговли в Басманном районе
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Москва сдаёт в арену объекты для уличной торговли в Басманном районе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Новости проекта Правительства Москвы — «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.
Сегодня департамент по конкурентной политике выставил на аукционы два нежилых объекта под стрит-ритейл с высокими потолками и витринными окнами.
На продажу выставлен лот площадью почти 700 квадратных метров по улице Тимирязевская, 25. Объект находится на первой линии, в 10 минутах от метро. Начальная цена лота — 44 миллиона рублей.
Документация
В аренду на пять лет сдается лот площадью 62 квадратных метра, расположенный в Басманном районе на Спартаковской площади. Объект имеет хорошее техническое состояние. Стартовая цена аренды составляет 1 миллион рублей.
Документация
Подробная информация о всех выставленных на торги лотах размещена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».
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