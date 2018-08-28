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Для посёлков Иркутской области купили 13 новых пожарных машин
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Для посёлков Иркутской области купили 13 новых пожарных машин 

ИА «Телеинформ» 1 час назад
Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), — Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 28 августа передал ключи от 13 новых автоцистерн пожарно-спасательной службе региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Новые пожарные автоцистерны направлены в пожарные части посёлков Балахнинский, Магистральный, Новая Игирма, Лесогорск, Октябрьский, Шумский, Забитуй, Тыреть, Вихоревка, Худоеланское, Олонки, Култук, Квиток. Ещё один автомобиль в конце недели получит пожарная часть Свирска. На покупку техники из областного бюджета потратили 90,3 млн рублей. Новые автомобили имеют повышенную проходимость, что позволяет им добираться в самые труднодоступные районы. Они полностью укомплектованы специальным оборудованием и имеют все необходимое для эффективной работы.
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