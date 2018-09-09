Только 22,39% избирателей пришли на выборы Иркутской области на 18:00

Явка на избирательные участки в Иркутской области на 18:00 составила 22,39%.

Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона. Лучше всех проголосовал избирательный участок №22 (Усть-Ордынский Бурятский округ) — 41,55%, №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район) — 33,17% и №15 (Свирск, Усольский район, Черемхово и Черемховский район) — 28,18%.

В «отстающих» — №9 (Братск), где на голосование пришло лишь 14,92% избирателей, №2 (Иркутск)— 15,83% и №12 (Братский и Нижнеудинский районы) — 16,31%.