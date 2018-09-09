Ещё
Только 22,39% избирателей пришли на выборы Иркутской области на 18:00
Далее:
Читайте также:
Ещё
Определена судьба повышенных пенсий депутатов
Определена судьба повышенных пенсий депутатов
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.10
$
70.59
81.38
81.35
Прогноз
17.09 – 24.09
$
68.78
79.21
Индексы и котировки Brent
77.22
–0.62 Золото
1195.57
+0.27 РТС
1043.21
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
10.09
1.1606
–0.0072
27.08
1.1678
09.09
04.09
30.08

Только 22,39% избирателей пришли на выборы Иркутской области на 18:00 

АиФ Иркутск + ещё 71 9 сентября 2018
Фото: АиФ Иркутск
Явка на избирательные участки в Иркутской области на 18:00 составила 22,39%.
Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона. Лучше всех проголосовал избирательный участок №22 (Усть-Ордынский Бурятский округ) — 41,55%, №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район) — 33,17% и №15 (Свирск, Усольский район, Черемхово и Черемховский район) — 28,18%.
В «отстающих» — №9 (Братск), где на голосование пришло лишь 14,92% избирателей, №2 (Иркутск)— 15,83% и №12 (Братский и Нижнеудинский районы) — 16,31%.
АиФ Иркутск: последние новости
Полцены за жильё Глава Куйтуна из бюджета оплачивал аренду квартиры Тепло придет в дома Иркутской области 15 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник: евро придавил рубль740
Определена судьба повышенных пенсий депутатов14
Тест: Угадайте стоимость квартиры5
США, санкции и «эффект пылесоса»: почему падает рубль1
Зажиточные россияне оказались под угрозой248
Видео
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
00:25
Официальный курс евро превысил 80 рублей
Рынки
20:52
Черный понедельник: евро придавил рубль
Рынки
00:25
Черный понедельник вернулся в Россию
Рынки Компании
00:25
Рубль не устоит: зараза расползается по миру
Рынки Статьи
01:00
Спасение утопающих: Россия выкупит свои долги
Рынки Экономика
01:00
Россиян предостерегли от рублевых вкладов
Личный счет
03:22
Россиян обманут по-новому
Личный счет
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение