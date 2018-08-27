Пиво и водка увеличили доходы бюджета на 269 миллионов рублей

В первом полугодии доходы бюджета Калужской области составили 29,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 19%. По словам министра финансов Валентины Авдеевой, которая 27 августа на заседании областного правительства представляла отсчет об исполнении областного бюджета, больше всего, на 22%, выросли доходы от налога на имущество организаций. Подросли они из-за того, что у нескольких крупных компаний-инвесторов истек срок действия налоговых льгот. На 269 миллионов рублей выросли и доходы от акцизов. Доходность этой статьи бюджета увеличили пиво и крепкий алкоголь после того, как изменилось федеральное законодательство, регулирующее их оборот. Потратил бюджет за шесть месяцев меньше, чем заработал — 27,7 миллиарда. По сравнению с прошлым годом расходы выросли не так значительно, как доходы — всего на 8%. 65% всех трат составили социальные расходы. Профицит консолидированного бюджета оказался еще больше, превысив пять миллиардов рублей.