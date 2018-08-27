Поступили в продажу билеты на матч Турция — Россия

Поступили в продажу билеты на матч Лиги наций между национальными сборными России и Турции, сообщает «Советский спорт».

Игра пройдет 7 сентября на стадионе турецкого «Трабзонспора».

Как говорится на официальном сайте клуба, российские болельщики смогут приобрести билеты на игру только через сайт местной Федерации футбола.

Самый дешевый билет на матч стоит ₺15 (около 169 рублей), самый дорогой — ₺40 (450 рублей).

Ранее было объявлено, что сборная России по футболу сыграет в Турции в стартовом матче Лиги наций.