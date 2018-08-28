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Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза
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Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I полугодии выросла в 1,6 раза 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и составила 36,688 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка компании практически не изменилась и составила 180,85 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 16,3% — до 59,949 миллиарда рублей.
"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.
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