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Прибыль предприятий РФ в I полугодии выросла на 30,9%
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Прибыль предприятий РФ в I полугодии выросла на 30,9% 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». В первом полугодии 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций РФ (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах вырос на 30,0% и составил 6 трлн 371,7 млрд рублей по сравнению с 4 трлн 868,7 млрд рублей в январе-июне 2017 года, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
Как говорится в сообщении Росстата, 33,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 7 трлн 751,3 млрд рублей, 15,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 379,6 млрдрублей.
В июне 2018 года прибыль подскочила в 1,8 раза, и составила 1 трлн 485,9 млрд руб. против 820,9 млрд руб. в июне 2017 года. В мае показатель вырос на 62,5%, в апреле — на 25,7%, в марте — практически не изменился, в феврале текущего года снижение прибыли составило 11,5%, в январе был зафиксирован рост на 24%.
Самый большой рост прибыли в I полугодии продемонстрировали компании, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов. Они нарастили прибыль в 5,6 раза — до 15,7 млрд руб.
Прибыль компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, выросла на 65,5% и составила 2 трлн 180,7 млрд руб.
Предприятия в обрабатывающих производствах повысили прибыль на 34,9% — до 1 трлн 831,2 млрд руб.
Предприятия оптовой и розничной торговли нарастили прибыль на 51,4% — до 958,9 млрд руб.
Предприятия в сфере строительства увеличили прибыль на 12,5% — до 30,4 млрд руб.
Прибыль предприятий по транспортировке и хранению упала на 26,9% и составила 356,8 млрд руб.
Предприятия, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством снизили прибыль на 10,6% — до 137,1 млрд руб.
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