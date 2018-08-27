Якунин: в конце года чистая прибыль крымского РНКБ достигнет 2,5 млрд рублей по РСБУ 

Чистая прибыль РНКБ по итогам 2018 года увеличится до 2,5 млрд рублей по РСБУ, заявил председатель совета директоров банка Михаил Якунин.
«Мы уже достигли двух миллиардов рублей, превысили прошлогодний показатель. Думаю, что мы в итоге закончим год с более высоким результатом. 2,5 миллиарда, думаю, спокойно сделаем», — полагает руководитель кредитной организации.
Глава совета директоров РНКБ также отметил, что кредитный портфель банка и объем привлеченных средств в августе практически сравнялись. Объем депозитов составляет 102 млрд рублей, из них 62 млрд приходятся на вклады физлиц. Кредитный портфель распределен иначе: ссуды населению составляют 22 млрд рублей, а кредиты корпоративному сектору — 80 млрд
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«Думаю, к концу года прирастем еще % на 20 к этим значениям», — заключил Якунин.
В январе—июле, по предварительной оценке ЦБ, корпоративное кредитование выросло примерно на 1,5 трлн рублей, розничное (ипотека, автокредитование и необеспеченное потребкредитование) — на 1,3—1,35 трлн рублей. Как отмечал зампред Банка России Василий Поздышев, розничное кредитование в конце года может увеличиться до 20% по сравнению с 2017 годом, корпоративное кредитование — до 6—7%.