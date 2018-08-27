Ещё
«Горки», «Аметьево» или «Площадь Тукая»: где квартиры дешевле
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
78.15
78.49
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
75.56
+0.19 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1073.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1616
+0.0205
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

«Горки», «Аметьево» или «Площадь Тукая»: где квартиры дешевле 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Лето имеет свойство заканчиваться, а рост цен на казанские квартиры не остановится никогда. С последнего — июльского — обзора стоимость квадратного метра жилья подскочила. Мужаемся. До 70 000 рублей
Для того, чтобы стать счастливым обладателем квартиры в районе станции метро «Авиастроительная» в среднем нужно заплатить 65 744 рубля за квадратный метр. Найти что-то более привлекательное по стоимости в этом обзоре уже не получится — чем ниже станция в тексте, тем больше денег на квартиру придется потратить.
Расположиться на разных концах единственной казанской ветки метро стоит дороже. В районе «Северного вокзала» — 68 139 рублей, «Проспекта Победы» — 68 817 рублей за «квадрат».
Цены квадратных метров плавно добрались до станции метро «Горки». Устроить жизнь в районе Горкинско-Ометьевского леса стоит 69 549 рублей за квадратный метр.
На станциях метро «Яшьлек» и «Аметьево» цены на квартиры слегка выше. В кармане нужно иметь 72 352 и 72 884 рубля соответственно. Столько стоит «квадрат» в этих районах. От 78 000 рублей
Это были относительно недорогие квартиры. Цены на них можно сравнить с легким английским чаепитием. Все, что ниже, больше походит на бесконечное татарское застолье.
Тем, кто хочет жить у Чаши и каждый год наблюдать за авиагонками из окна своей квартиры с кружкой кофе, придется выложить на стол застройщика больше. В районе «Козьей слободы» квадратный метр стоит 78 761 рубль. «Суконная слобода» не отстает: жить в районе театра «Экият» стоит 79 517 рублей за «квадрат».
Осуществить мечту о квартире в сердце городской жизни Казани стоит 83 959 рублей за квадратный метр. Такие цены в районе станции метро «Площадь Тукая».
Квартира в районе станции метро «Кремлевская» требует особых усилий. Особых усилий, чтобы расстаться с 88 015 рублей за квадратный метр. Такие запросы у «Кремлевской» неспроста: вокруг одни достопримечательности и исторические постройки.
Хотя все это беспощадно меркнет, если заглянуть в Казанское подворье. Там на квартиру можно потратить 30 000 000 рублей. Есть вариант доступнее — за 10 000 000 рублей.
Читайте также:
Сколько стоит жилье с видом на Кремль, Кул-Шариф и башню Сююмбике
«Татарстан» и «Спутник»: что стало с кинотеатрами, которые навсегда остались в сердцах казанцев
Казанский Портал: последние новости
Средняя зарплата в Татарстане – 33 901 рубль. В Казани – больше 43 000 Из Казани будут ходить поезда в Крым В России отзывают тысячи газовых плит «Bosch»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен264
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару974
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник487
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение