«Горки», «Аметьево» или «Площадь Тукая»: где квартиры дешевле

Лето имеет свойство заканчиваться, а рост цен на казанские квартиры не остановится никогда. С последнего — июльского — обзора стоимость квадратного метра жилья подскочила. Мужаемся. До 70 000 рублей

Для того, чтобы стать счастливым обладателем квартиры в районе станции метро «Авиастроительная» в среднем нужно заплатить 65 744 рубля за квадратный метр. Найти что-то более привлекательное по стоимости в этом обзоре уже не получится — чем ниже станция в тексте, тем больше денег на квартиру придется потратить.

Расположиться на разных концах единственной казанской ветки метро стоит дороже. В районе «Северного вокзала» — 68 139 рублей, «Проспекта Победы» — 68 817 рублей за «квадрат».

Цены квадратных метров плавно добрались до станции метро «Горки». Устроить жизнь в районе Горкинско-Ометьевского леса стоит 69 549 рублей за квадратный метр.

На станциях метро «Яшьлек» и «Аметьево» цены на квартиры слегка выше. В кармане нужно иметь 72 352 и 72 884 рубля соответственно. Столько стоит «квадрат» в этих районах. От 78 000 рублей

Это были относительно недорогие квартиры. Цены на них можно сравнить с легким английским чаепитием. Все, что ниже, больше походит на бесконечное татарское застолье.

Тем, кто хочет жить у Чаши и каждый год наблюдать за авиагонками из окна своей квартиры с кружкой кофе, придется выложить на стол застройщика больше. В районе «Козьей слободы» квадратный метр стоит 78 761 рубль. «Суконная слобода» не отстает: жить в районе театра «Экият» стоит 79 517 рублей за «квадрат».

Осуществить мечту о квартире в сердце городской жизни Казани стоит 83 959 рублей за квадратный метр. Такие цены в районе станции метро «Площадь Тукая».

Квартира в районе станции метро «Кремлевская» требует особых усилий. Особых усилий, чтобы расстаться с 88 015 рублей за квадратный метр. Такие запросы у «Кремлевской» неспроста: вокруг одни достопримечательности и исторические постройки.

Хотя все это беспощадно меркнет, если заглянуть в Казанское подворье. Там на квартиру можно потратить 30 000 000 рублей. Есть вариант доступнее — за 10 000 000 рублей.

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