После окончания налогового периода ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется

Корсчета и депозиты банков в ЦБ вчера выросли. Рост был сравнительно скромным — суммарно чуть более 80 млрд руб., но все равно такое движение свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с ликвидностью. Вчера еще была проведена часть платежей, так что рост уровня ликвидности связан с увеличением задолженности по репо под залог ОФЗ, отчасти репо также позволили сократить задолженность банков по кредитам под залог нерыночных активов.

Сегодня снижение задолженности кредитных организаций перед ЦБ и Казначейством должно продолжиться, объем ликвидности будет увеличиваться. Следует отметить, что рост спроса на ликвидность в этом месяце хоть и привел к подъему ставок на межбанковском рынке, но вполне умеренному, всего лишь до 7,33% (однодневная ставка MosPrime). Месяц назад на пике ставка овернайт поднималась до 7,78%.