Ещё
После окончания налогового периода ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.14
79.36
79.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.07
+0.11 Золото
1204.06
+0.14 РТС
1082.89
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1670
+0.0325
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

После окончания налогового периода ситуация с ликвидностью постепенно нормализуется 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Корсчета и депозиты банков в ЦБ вчера выросли. Рост был сравнительно скромным — суммарно чуть более 80 млрд руб., но все равно такое движение свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с ликвидностью. Вчера еще была проведена часть платежей, так что рост уровня ликвидности связан с увеличением задолженности по репо под залог ОФЗ, отчасти репо также позволили сократить задолженность банков по кредитам под залог нерыночных активов.
Сегодня снижение задолженности кредитных организаций перед ЦБ и Казначейством должно продолжиться, объем ликвидности будет увеличиваться. Следует отметить, что рост спроса на ликвидность в этом месяце хоть и привел к подъему ставок на межбанковском рынке, но вполне умеренному, всего лишь до 7,33% (однодневная ставка MosPrime). Месяц назад на пике ставка овернайт поднималась до 7,78%.
Спрос на вчерашних аукционах КОБР оказался низким. В ходе аукционов было размещено бумаг номинальной стоимостью 25,1 млрд руб. с погашением в сентябре и 16,1 млрд руб. с погашением в ноябре. Снижение спроса на КОБР из-за объявления Центробанка о прекращении интервенций было вполне логичным: действия Минфина, который продолжает изымать дополнительные нефтегазовые доходы, в отсутствие интервенций приведут к стерилизации примерно 500 млрд руб. избыточной ликвидности до конца сентября. Это не приведет к возникновению дефицита ликвидности, но может потребовать сокращения как вложений в КОБР, так и отчасти объема средств, размещаемых на депозитах в ЦБ.
Прайм: последние новости
Спрос россиян на недвижимость для гражданства Кипра и Мальты вырос на 40% ОБЗОР: Глобальная выручка индустрии СМИ и развлечений достигнет $2,4 трлн в 2022 г - PwC На рынке внутреннего госдолга наблюдалось умеренное снижение цен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал цель пенсионных изменений
Украина расстается с миллиардами223
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ6
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
01:40
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение