Эксперты прогнозируют ипотечный кризис в России

Российские риэлторы допускают развитие ипотечного кризиса в России. Об этом сообщают Вести. По мнению экспертов, основная причина кризиса — замедление роста дохода Россиян. По результатам исследований, реальные доходы россиян в июне этого года выросли на 0,2% после увеличения на 0,3% в мае, на 5,7% в апреле, и в марте на 4,7%.

"Приобретение недвижимости становится не по карману не только рабочим и служащим, но и менеджерам среднего звена. А ведь эти категории населения — основные потребители массовой жилищной застройки. Дальнейшее снижение процентной ставки по ипотеке в таких условиях может привести к финансовому кризису, сходному с американским ипотечным кризисом 2008 года", — говорится в исследовании. Это и станет главной причиной замедления темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году, прогнозируют эксперты.

При этом, сегодня за счет снижения ипотечной ставки (с 12% до 9,5%) растет число выданных ипотечных кредитов. По данным Банка России, за первое полугодие было выдано свыше 660 тысяч ипотечных кредитов на 1,3 триллион рублей, что на 69% больше в денежном выражении прошлогодних показателей.