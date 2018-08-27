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РФПИ: Курс рубля и волатильность рынков определят инвестиции в РФ во второй половине года
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РФПИ: Курс рубля и волатильность рынков определят инвестиции в РФ во второй половине года 

Прайм 50 минут назад
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля и возросшая волатильность на рынках из-за внешних угроз являются ключевыми рисками для динамики инвестиций в Россию во втором полугодии 2018 года, полагает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом полугодии 2018 года выросли на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В номинальном выражении объем инвестиций за полгода составил 5,96 триллиона рублей. По оценке Минэкономразвития, темпы роста инвестиций в основной капитал во втором квартале замедлились до 2-3% в годовом выражении с 3,6% в первом.
Полевой отмечает, что во втором квартале 2018 года инвестиции в годовом выражении замедлились до 2,8% с 3,6% в первом квартале, тогда как по крупным и средним компаниям динамика немного улучшилась — до —0,8% с —1,3% в первом квартале, приводит он данные Росстата в аналитическом комментарии.
"Это говорит о том, что итоговый рост был обеспечен либо инвестициями малого бизнеса, либо досчетом Росстата на «операции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами», либо обоими факторами", — полагает эксперт. Полевой обратил внимание, что во втором квартале наблюдалось некоторое улучшение инвестиционной динамики крупных и средних компаний, «пусть она и осталась слабо-отрицательной, что уже неплохо в свете ослабления рубля из-за возросших внешних рисков».
Он также отмечает растущую роль корпоративных прибылей в финансировании капвложений, тогда как роль банковских кредитов (особенно от иностранных банков), напротив, снижается, что, вероятно, отражает влияние внешних факторов. «Частично это подтверждает аргументы ЦБ, что снижение ключевой ставки сейчас в меньшей степени может поддержать инвестиции через стоимость банковских кредитов, поэтому антиинфляционная политика ЦБ полностью оправдана», — комментирует он.
"В целом, отметим, что несмотря на все внешние вызовы и структурные ограничения, статистика по инвестициям за первое полугодие содержит ряд позитивных моментов. Однако динамика курса рубля и возросшая волатильность на рынках из-за внешних угроз останутся ключевыми рисками для динамики инвестиций во втором полугодии 2018 года", — заключил эксперт.
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