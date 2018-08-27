Госкомпания «Дом.рф» снизила чистую прибыль в этом году

Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» в I полугодии 2018 г. по МСФО сократилась на 14,5% до 5,7 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Там уточняется также, что рентабельность собственных средств достигла 11,0% по сравнению с 9,5% за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы выросли на 9% до 10,14 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты госкомпании с начала года сократились на 33% — до 29,64 млрд руб. Общая сумма активов упала на 11,3% до 680,7 млрд руб, обязательств — на 11,1%, до 580,2 млрд руб.