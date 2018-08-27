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Госкомпания «Дом.рф» снизила чистую прибыль в этом году
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Госкомпания «Дом.рф» снизила чистую прибыль в этом году 

Ведомости 47 минут назад
Чистая прибыль госкомпании «Дом.рф» в I полугодии 2018 г. по МСФО сократилась на 14,5% до 5,7 млрд руб., говорится в отчетности компании.
Там уточняется также, что рентабельность собственных средств достигла 11,0% по сравнению с 9,5% за аналогичный период прошлого года.
Чистые процентные доходы выросли на 9% до 10,14 млрд руб., денежные средства и их эквиваленты госкомпании с начала года сократились на 33% — до 29,64 млрд руб. Общая сумма активов упала на 11,3% до 680,7 млрд руб, обязательств — на 11,1%, до 580,2 млрд руб.
По словам гендиректора «Дом.рф» Александра Плутника (приводятся в сообщении), «финансовые результаты [компании] в 2018 г. находятся под давлением, связанным с длящимся процессом финансового оздоровления банка „Российский Капитал“, консолидированного в конце прошлого года, а также реализацией проекта по созданию единого комплекса для переезда министерств. Вместе с тем, Дом.рф обеспечил рост рентабельности собственных средств в 1,2 раза (до 11%) за счет упора на операционную эффективность, пояснил Плутник.
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