Аналитики назвали сферы, где востребованы молодые специалисты Воронежа

Молодых специалистов Воронежа ждут в сфере продаж, консультирования и информационных технологий, сообщают аналитики HeadHunter.

За последние три месяца число вакансий в профессиональной сфере «Начало карьеры/Студенты» составило 7% от общего числа вакансий, размещенных на портале hh.ru в Воронеже. Уровень конкуренции среди работников начального уровня традиционно остается одним из самых высоких — на одно предложение претендуют 12-13 соискателей, тогда как в среднем по рынку этот показатель составляет 5 человек на место.

Больше всего вакансий для молодых специалистов за прошедший период было открыто в таких областях, как «Продажи» (38%), «Консультирование» (23%), «ИТ/Интернет» (16%), «Административный персонал» (13%) и «Туризм/Гостиницы/Рестораны» (10%). Готовы принимать на работу новичков в банковской сфере (9%), сфере маркетинга и рекламы (5%) и транспортной сфере (4%). Меньше всего востребованы сотрудники без опыта в областях, связанных с добычей сырья, страхованием, закупками, строительством, архитектурой и юриспруденцией.

Начинающим специалистам, в среднем, могут предложить около 25 тысяч рублей.

«Все больше компаний на российском рынке развивают систему наставничества, для того, чтобы готовить сотрудников «под себя» еще со студенческой скамьи, — отмечает директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. — Многие HR-проекты сегодня ориентированы на привлечение студентов и выпускников, поскольку целый ряд отраслей испытывает острый дефицит специалистов, и приток новых эффективных кадров для них жизненно необходим».