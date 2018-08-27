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Аналитики назвали топ-5 дорогих вакансий августа в Воронеже
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Аналитики назвали топ-5 дорогих вакансий августа в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане могли устроиться на работу с зарплатой в 100 тыс. рублей. Вакансия начальника отдела продаж в компанию 2GIS стала самой высокооплачиваемой в Воронеже по итогам августа. Соискателям предлагают зарплату в 100 тыс. рублей, сообщили аналитики портала SuperJob в понедельник, 27 августа. Претендент должен быть с высшим образованием и опытом руководящей работы от одного года. Вторую строчку рейтинга занимает должность продукт-тренера/категорийного менеджера в компанию Staffmax, специализирующуюся на продаже расходных материалов и инструмента. Соискателям предлагают зарплату в 70-100 тыс. рублей. Третье место заняла вакансия системного администратора Microsoft в «Самсон». Там соискатели могут рассчитывать на зарплату от 70 тыс. рублей. Замкнули топ-5 вакансии старшего системного администратора в «МедЭксперт» (от 60 тыс. рублей) и главного инженера по реконструкции помещений объектов коммерческой недвижимости в Центр правового обеспечения сделок с недвижимостью (от 55 до 70 тыс. рублей). Претенденты должны быть с высшим образованием и опытом работы от шести лет и от одного года соответственно. По итогам июля самой высокооплачиваемой стала вакансия заместителя директора по клиентскому сервису в медицинскую компанию «МРТ Эксперт». Соискателям предлагалась зарплата до 120 тыс. рублей. Претендент должен быть с опытом работы от одного года. К слову, число дорогих вакансий в Воронеже сократилось — ещё в 2017 году топ-5 открывали предложения по зарплате от 150 тыс. рублей, а замыкали — в 70-80 тыс. рублей. Дарья Крымова
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