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Заоблачные цены на жильё в Гонконге могут резко пойти вниз — прогноз
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Заоблачные цены на жильё в Гонконге могут резко пойти вниз — прогноз 

Prian.ru 32 минуты назад
Фото: Prian.ru
По словам Вонг, рынок недвижимости Гонконга имеет худшую комбинацию фундаментальных показателей за 15 лет с ростом процентных ставок, замедлением экономики и обесцениванием юаня. Настроения потребителей могут ухудшиться в любой момент, поскольку цены на жильё слишком высоки. CLSA ожидает падение на 15% в течение следующих 12 месяцев, хотя в этом году они выросли на 14%, сообщает CNBC.
Вонг подчеркнула, что нынешняя ставка по ипотеке — почти 2% по сравнению с 1% в течение последних девяти лет. Согласно отчету, двузначный спад на местном фондовом рынке в 2018 году и падение китайского юаня на 9% завершили тройку негативных факторов. Более слабый китайский юань по отношению к доллару США делает недвижимость в Гонконге менее привлекательной для покупателей из континентального Китая. Гонконгский доллар плотно привязан к американской валюте.
CLSA не одинока в прогнозировании падения цен на гонконгском рынке. UBS также полагает, что китайский рынок жилья находится на пути к охлаждению. А инвестиционный Банк Nomura в более раннем отчёте заявил, что банки начали повышать ипотечные процентные ставки, и отметил, что в течение последних двух раундов такого роста с 2008 года цены на недвижимость упали на 5% и 13% соответственно. Более высокие ставки снижают доступность жилья для покупателей и отталкивают новых инвесторов.
Но Knight Frank заявила в своем ежемесячном отчете, что даже с учётом всех факторов цены не местную недвижимость продолжат расти до конца 2018 года, хотя и более слабыми темпами — на уровне 10 — 13% за весь год.
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